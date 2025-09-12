Left Menu

Poland Rejects 'Mistake' Narrative Amid Russian Drone Incursion

Poland dismissed U.S. President Trump's suggestion that drone intrusions were accidental, calling them a deliberate Russian attack. This marked the first NATO air response during Russia's war in Ukraine, leading to increased European sanctions against Moscow, highlighting concerns over NATO's drone defense capabilities.

12-09-2025
Poland categorically rejected former U.S. President Donald Trump's claims on Friday, suggesting drone intrusions into its airspace could have been accidental, describing them as a 'deliberate Russian attack'. Poland, supported by NATO allies' aircraft, downed drones violating its airspace on Wednesday.

This marked the first NATO member's fire during Russia's ongoing conflict in Ukraine. European leaders condemned the actions and pushed for additional sanctions against Moscow. The United Nations Security Council convened on Friday at Poland's request to deliberate over the incident.

The episode raises questions about NATO's readiness for drone threats and civil air security. European attitudes have shifted, with leaders denouncing Trump's willingness to consider Moscow's standpoint.

