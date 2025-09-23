Left Menu

Territorial Tug-of-War: Ukraine and Russia's Conflicting Claims

Russia claims control over Kalynivske in Ukraine's Dnipropetrovsk region. Ukraine disputes this, stating such assertions are exaggerated. The broader conflict sees both sides in a slow advance with counterattacks in Donetsk region. Kyiv maintains that recent gains have halted Russian progress in Dnipropetrovsk.

Devdiscourse News Desk | Updated: 23-09-2025 04:26 IST | Created: 23-09-2025 04:26 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Russia's Defence Ministry claimed on Monday that its forces had seized control of Kalynivske, situated in Ukraine's southeastern Dnipropetrovsk region.

Contradicting these claims, a Ukrainian military spokesperson asserted that Moscow's report was inaccurate and exaggerated. Kyiv maintains its forces have made significant counteroffensives in the contested Donetsk region, which remains a pivotal area in the conflict. Currently, Russian troops occupy just under 20% of Ukrainian land.

Furthermore, Ukraine's military highlights that recent advances have hindered Russian progress in Dnipropetrovsk, a region deemed secondary by Russia, although still strategically important. Ukrainian advancements in Donetsk have reclaimed over 1.3 square kilometers of territory, as confirmed by top military commanders.

(With inputs from agencies.)

