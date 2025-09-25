Gaza Tensions Escalate as Leaders Seek Diplomatic Breakthrough
Israeli forces push deeper into Gaza City amidst ongoing conflict, while global leaders, including Netanyahu and Trump, engage in diplomatic discussions. Despite heavy casualties and widespread destruction, efforts continue towards a possible peace treaty. The looming humanitarian crisis further complicates the volatile situation.
Amid escalating tensions, Israeli troops advanced further into Gaza City on Thursday. Reports indicate at least 19 casualties due to strikes across the Palestinian enclave, heightening the area's humanitarian crisis. Prime Minister Benjamin Netanyahu travels to New York for discussions at the United Nations, coinciding with U.S. President Trump's new peace initiative.
While Israel's offensive aims to dismantle Hamas in retaliation for an October 2023 attack, civilian casualties surge. U.S. envoy Steve Witkoff expressed optimism about a diplomatic breakthrough after Trump's presentation of a Middle East peace plan to Muslim-majority leaders. Concurrently, Netanyahu critiques global recognition of Palestinian statehood, underscoring diplomatic rifts.
International scrutiny intensifies over Israel's military actions, with the International Criminal Court investigating possible war crimes. Backed by U.S. support, Netanyahu prepares to address the UN and discuss strategies to curb hostilities and expand diplomatic ties. The Gaza conflict remains precarious, with hostages' fates uncertain amidst ongoing military activities.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Gaza
- Israel
- Netanyahu
- Trump
- Hamas
- United Nations
- Palestinian
- statehood
- diplomacy
- conflict
ALSO READ
Global Shift: More Countries Recognize Palestinian State Amid Tensions
Global Leaders Rally for Palestinian State Amid Israeli Opposition
Erdogan Urges Global Recognition of Palestinian State at UN
Trump criticises United Nations in speech before global body, saying it's 'empty words and empty words don't solve wars' GSP
Macron Defends Recognition of Palestinian State Amid Controversy