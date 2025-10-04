Left Menu

China's Strategic Intel Support for Russia in Ukraine Conflict

A senior Ukrainian intelligence official claims that China is providing satellite intelligence to Russia to guide missile strikes in Ukraine. This cooperation highlights a deep strategic partnership between Russia and China, raising concerns about foreign investment sites being targeted. Allegations include China supplying weapons to Russia.

Devdiscourse News Desk | Updated: 04-10-2025 21:37 IST | Created: 04-10-2025 21:37 IST
China's Strategic Intel Support for Russia in Ukraine Conflict
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

China has allegedly been supplying crucial satellite intelligence to Russia, aiding Moscow's missile strikes on Ukrainian soil, according to senior Ukrainian intelligence sources.

Oleh Alexandrov from Ukraine's Foreign Intelligence Agency disclosed to Ukrinform that China is significantly contributing to Russia's reconnaissance efforts in Ukraine by sharing crucial satellite data. This partnership is believed to help identify strategic targets, including those involving foreign investments.

Evidencing this strategic partnership, a Russian missile attack in August reportedly struck a U.S.-owned appliance factory in Ukraine's Zakarpattia region. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has accused China of supplying weapons to Russia and being involved in arms production on Russian territory.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Revenge Unfolds: Murder Echoes After 14 Years in Manglora

Revenge Unfolds: Murder Echoes After 14 Years in Manglora

 India
2
Diplomatic Bridges: China's Strategic Visits to Europe

Diplomatic Bridges: China's Strategic Visits to Europe

 Global
3
Tragedy at Al Khoziny: Deadly Collapse at Indonesian Islamic School

Tragedy at Al Khoziny: Deadly Collapse at Indonesian Islamic School

 Indonesia
4
KCOCA Invoked in Brutal Murder: The Hunt for Justice

KCOCA Invoked in Brutal Murder: The Hunt for Justice

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Energy storage can both stabilize and disrupt fully renewable power markets

Persistent gender stereotypes continue to block women’s path in technology

AI models like ChatGPT found to generate convincing falsehoods while aiding fact-checking

LLMs outperform traditional models in real-time cryptocurrency forecasting

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025