China's Strategic Intel Support for Russia in Ukraine Conflict
A senior Ukrainian intelligence official claims that China is providing satellite intelligence to Russia to guide missile strikes in Ukraine. This cooperation highlights a deep strategic partnership between Russia and China, raising concerns about foreign investment sites being targeted. Allegations include China supplying weapons to Russia.
China has allegedly been supplying crucial satellite intelligence to Russia, aiding Moscow's missile strikes on Ukrainian soil, according to senior Ukrainian intelligence sources.
Oleh Alexandrov from Ukraine's Foreign Intelligence Agency disclosed to Ukrinform that China is significantly contributing to Russia's reconnaissance efforts in Ukraine by sharing crucial satellite data. This partnership is believed to help identify strategic targets, including those involving foreign investments.
Evidencing this strategic partnership, a Russian missile attack in August reportedly struck a U.S.-owned appliance factory in Ukraine's Zakarpattia region. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has accused China of supplying weapons to Russia and being involved in arms production on Russian territory.
(With inputs from agencies.)
