Belgium's Bold Move: Defensive Kamikaze Drones to Counter Threats

Belgium announces purchase of defensive kamikaze drones from Latvia's Origin Robotics amid suspected Russian interference. The drones bolster Belgium’s capabilities against incursions impacting strategic sites. The purchase marks the start of a significant investment in counter-drone technology amidst geopolitical tensions related to frozen Russian assets.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-11-2025 23:11 IST | Created: 17-11-2025 23:11 IST
Belgium has decided to acquire defensive kamikaze drones from a Latvian firm as part of a strategic defense enhancement, the Defense Ministry revealed. The move follows a series of incursions that have disrupted vital locations, although no direct evidence has surfaced pointing towards Russian involvement, which has been denied by Moscow.

Defense Minister Theo Francken announced in Riga that Belgium signed an agreement with Latvia's Origin Robotics to procure autonomous 'blaze' drones. These advanced drones are designed to neutralize hostile drones, fortifying Belgium's defense infrastructure. The procurement is part of a larger anti-drone budget of 50 million euros, which includes plans to further invest 500 million euros in advanced radar and jamming technologies.

Belgium's defense priorities are influenced by the geopolitical situation in Europe, particularly concerning the EU's consideration to utilize frozen Russian assets at Euroclear to support Ukraine. Russia has issued warnings of reprisals if such measures proceed, underscoring the tense dynamics of regional politics.

(With inputs from agencies.)

How Poland’s Stabilizing Expenditure Rule Builds Fiscal Buffers and Controls Debt

How Climate Warming Shapes Future GDP: IMF’s Framework for Long-Term Projections

How Generative AI Is Reshaping Systematic Reviews: Strengths, Weaknesses and Reality

Why Ugandan Households Feel Interest Rate Shocks Strongly: Insights from IMF Data

