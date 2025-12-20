Devastating Missile Strike on Odesa: Seven Killed, Many Injured
A missile attack by Russia on infrastructure near Ukraine's Black Sea port of Odesa resulted in seven deaths and around 15 injuries, according to Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba. The attack, involving ballistic missiles, occurred late Friday night, targeting critical port facilities in the region.
Writing on Telegram, Kuleba revealed that Russia executed the attack using ballistic missiles, targeting key structures in the region.
The assault marks a significant escalation in hostilities, bringing devastation to the strategic Black Sea port area.
