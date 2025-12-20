Left Menu

Devastating Missile Strike on Odesa: Seven Killed, Many Injured

A missile attack by Russia on infrastructure near Ukraine's Black Sea port of Odesa resulted in seven deaths and around 15 injuries, according to Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba. The attack, involving ballistic missiles, occurred late Friday night, targeting critical port facilities in the region.

Updated: 20-12-2025 02:23 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

A tragic missile attack struck Odesa's port infrastructure late Friday, claiming seven lives and injuring about 15. This incident was confirmed by Ukraine's Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba.

Writing on Telegram, Kuleba revealed that Russia executed the attack using ballistic missiles, targeting key structures in the region.

The assault marks a significant escalation in hostilities, bringing devastation to the strategic Black Sea port area.

