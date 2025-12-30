Kremlin's Accusation Sparks Tension: Kyiv Denies Attack Amidst Peace Talk Turmoil
The Kremlin accused Kyiv of attacking a Russian presidential residence, claiming it would harden its negotiating stance in peace talks aimed at ending the conflict in Ukraine. Kyiv dismissed the accusation as baseless, asserting it was a ploy to justify further aggression. Russia's claims remain unverified.
The Kremlin announced Tuesday its plans to adopt a tougher stance in peace negotiations with Ukraine. Russia alleged Kyiv attacked its presidential residence, a claim Kyiv fervently denied as a move to justify continued hostilities.
Kyiv stands firm, dismissing Russia's accusations as deceitful and unsubstantiated. Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha echoed this on social media, criticizing statements from the UAE, India, and Pakistan that expressed concern over an attack Kyiv insists didn't occur.
Russia's response follows accusations of a drone attack on its Novgorod region residence; however, evidence remains absent. Skepticism looms as Western media and Kyiv refute the drone assault claims, questioning the authenticity of Russia's narrative.
(With inputs from agencies.)
