Strengthening Federal Ties: A Collaborative Step Forward
Tamil Nadu's CM M K Stalin expresses gratitude towards Karnataka's CM Siddaramaiah for endorsing the state's initiative on improving Union-State relations. The initiative, reflected in a report, aims to enhance federal structure and emphasizes unity through constitutional trust. Key discussions cover topics like language policy, education, and GST.
Tamil Nadu's Chief Minister, M K Stalin, on Tuesday extended his gratitude to Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah for his supportive response to Tamil Nadu's initiative aimed at enhancing Union-State relations.
In a social media announcement, Stalin acknowledged Siddaramaiah's endorsement of the initiative and emphasized the importance of collective efforts to renew federal ties. He appreciated Siddaramaiah's recognition of the need for unity in a diverse Republic like India through constitutional trust rather than uniformity.
The High-Level Committee on Union-State Relations, which includes various administrative and legislative topics, continues its deliberations. The committee convened in New Delhi to discuss the second part of its report that explores critical areas such as language policy, health, elections, and fiscal matters.
