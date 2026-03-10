Left Menu

Tensions Escalate in Lebanon: Disarming Hezbollah Key to Peace

Israel intensifies its military campaign in Lebanon, targeting Hezbollah strongholds, as key Israeli figures emphasize disarming the militant group as essential to ending the conflict. The hostilities have resulted in significant civilian displacement, with Lebanese authorities and international partners urging cooperation to address mounting humanitarian needs.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-03-2026 21:05 IST | Created: 10-03-2026 21:05 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Israel's military intensified its offensive in Lebanon on Tuesday, targeting Hezbollah areas in Beirut's southern suburbs and pushing further into the south. An Israeli envoy indicated that disarming Hezbollah is crucial to ending the ongoing conflict. Lebanese authorities report nearly 500 fatalities, including over 80 children.

A sudden evacuation warning from the Israeli military prompted families to flee Beirut's southern suburbs, adding to the 700,000 already displaced, according to Lebanese officials. The country braces for even higher displacement figures compared to the 2024 conflict. Meanwhile, international assistance, including EU emergency supplies, aims to address urgent humanitarian needs.

Israeli troops have advanced into additional areas in southeastern Lebanon. Despite Lebanese President Joseph Aoun's openness to negotiations, Israel insists on Hezbollah's disarmament as a prerequisite for peace. The Lebanese government faces challenges in controlling Hezbollah's arsenal, fearing civil unrest from forced disarmament.

