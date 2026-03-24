Bridging Borders: Bhutan's RCSC Studies UPSC's Exam Automation
A delegation from Bhutan's Royal Civil Service Commission visited India's UPSC to learn about its examination management and automation systems. The visit focused on transparency, integrity, and efficiency in public recruitment. Insights gained are expected to enhance Bhutan's examination systems.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 24-03-2026 19:20 IST | Created: 24-03-2026 19:20 IST
- Country:
- India
A three-member delegation from Bhutan's Royal Civil Service Commission visited the Union Public Service Commission (UPSC) in India to study its examination management and automation processes.
The delegation explored UPSC's technology-driven systems designed to uphold transparency and integrity, revealing a model example in global merit-based recruitment.
Insights from the visit are expected to strengthen Bhutan's examination systems, reflecting ongoing cooperation and advanced discussions on renewing an MoU between the two commissions.
(With inputs from agencies.)
