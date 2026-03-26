Heightened Security Measures for Ram Navami in Jharkhand

As Ram Navami approaches, Jharkhand has ramped up security with drones and quick response teams in sensitive areas. Religious processions, especially in Hazaribag and Jamshedpur, will be closely monitored. The state emphasizes vigilance, ensuring public safety with CCTVs and social media monitoring to prevent misinformation.

Devdiscourse News Desk | Ranchi | Updated: 26-03-2026 10:10 IST | Created: 26-03-2026 10:10 IST
Heightened Security Measures for Ram Navami in Jharkhand
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  India

In anticipation of Ram Navami celebrations, law enforcement in Jharkhand has intensified security measures, deploying drones and quick response teams to sensitive regions, police reported.

Religious processions are set for Friday in most districts, and in Hazaribag and Jamshedpur, noted for their vulnerability, on Saturday, confirmed a senior police official.

Jharkhand's Director General of Police, Tadasha Mishra, recently evaluated safety protocols in Ranchi, advocating for police presence in crowded areas and vigilance over social media to counter misinformation.

