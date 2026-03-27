India's Strategic Leap: New Defence Acquisitions Unveiled
India has sanctioned a significant defence acquisition, including five S-400 missile systems and 60 transport aircraft from Russia. Aimed at reinforcing combat capabilities against external threats, these procurements align with earlier deals, despite potential US sanctions. The acquisitions encompass various military assets, marking a historic milestone in Indian defence fortifications.
In an ambitious move to bolster its defence capabilities, India has approved the procurement of five S-400 missile systems and 60 medium transport aircraft from Russia, a deal amounting to Rs 2.38 lakh crore. This decision was finalized during a meeting of the Defence Acquisition Council, led by Defence Minister Rajnath Singh.
The procurement plan, part of a broader strategy to enhance military prowess, includes critical upgrades for the Indian Air Force and Army. The S-400 systems, proven effective during recent operations, will form a pivotal part of India's air defence infrastructure.
The Defence Ministry's announcement indicates a continued focus on modernizing India's military assets, reflecting a significant increase in defence budgets. With the new acquisitions, India aims to meet strategic, tactical, and operational needs, ensuring its defences remain robust against regional threats.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
French Minister Rebukes Russia's Defense of International Law
Tanker Drama: Fuel From Russia Stranded and Reallocated Amid U.S. Blockade
Tomahawk Tensions: U.S. Missile Usage Raises Concerns
Aviation watchdog DGCA issues new guidelines for aircraft operators flying VVIPs.
Documentary Filmmaker Pavel Talankin Labeled 'Foreign Agent' by Russia