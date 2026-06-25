Supreme Court Backs Trump's Controversial Immigration Policies

The U.S. Supreme Court, in a 6-3 ruling, supported President Trump's administration in ending Temporary Protected Status for hundreds of thousands of Haitian and Syrian immigrants. This decision enhances Trump's stringent immigration policies, affecting 1.3 million immigrants from 17 countries currently under TPS. Advocacy groups express deep concerns over the ruling.

Devdiscourse News Desk | The Us Supreme Court Cleared The Way On Thursday For President Donald Trumps Administration To Strip Hundreds Of Thousands Of Haitian And Syrian Immigrants Of A Humanitarian Status That Protects Them From Deportation | Updated: 25-06-2026 20:30 IST | Created: 25-06-2026 20:30 IST
Supreme Court Backs Trump's Controversial Immigration Policies
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The U.S. Supreme Court permitted President Trump's administration to rescind humanitarian protection for Haitian and Syrian immigrants. The ruling favors Trump's immigration stance, challenging lower court decisions that had stalled ending Temporary Protected Status (TPS) for 350,000 Haitians and 6,100 Syrians, amid safety warnings against traveling to these nations.

Authored by Conservative Justice Samuel Alito, the decision argues that the courts cannot examine the administration's TPS judgments, marking it as a non-justiciable issue. The ruling could set a precedent for future challenges on revoking such statuses, concerning advocacy groups that champion immigrants' causes.

TPS is crucial for immigrants from crisis-affected countries to live and work in the U.S. Trump's administration, emphasizing TPS's temporary nature, contends it aligns with U.S. national interests to revoke the status, igniting widespread legal and social debates on humanitarian policies and executive power in immigration matters.

TRENDING

1
AI, Quantum Tech to Shape Future of National Security: Jitendra Singh

AI, Quantum Tech to Shape Future of National Security: Jitendra Singh

India
2
Faster Mental Health Support Reaches More New Zealanders

Faster Mental Health Support Reaches More New Zealanders

New Zealand
3
IAEA Expands Monitoring of Fukushima Water Release

IAEA Expands Monitoring of Fukushima Water Release

Global
4
Colombian Educator Helps Youth Build Digital Skills for the Future

Colombian Educator Helps Youth Build Digital Skills for the Future

Colombia

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

ADB Study Highlights How Smart Waste Infrastructure Can Drive Green Growth in Uzbekistan

How AI Can Modernize Vocational Education and Close Emerging Skills Gaps, OECD Finds

Expanding Childcare Is Not Enough: OECD Calls for Quality and Workforce Investment

From Productivity Boom to Job Shifts: How AI Could Transform Poland by 2035

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026