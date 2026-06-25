Supreme Court Backs Trump's Controversial Immigration Policies
The U.S. Supreme Court, in a 6-3 ruling, supported President Trump's administration in ending Temporary Protected Status for hundreds of thousands of Haitian and Syrian immigrants. This decision enhances Trump's stringent immigration policies, affecting 1.3 million immigrants from 17 countries currently under TPS. Advocacy groups express deep concerns over the ruling.
The U.S. Supreme Court permitted President Trump's administration to rescind humanitarian protection for Haitian and Syrian immigrants. The ruling favors Trump's immigration stance, challenging lower court decisions that had stalled ending Temporary Protected Status (TPS) for 350,000 Haitians and 6,100 Syrians, amid safety warnings against traveling to these nations.
Authored by Conservative Justice Samuel Alito, the decision argues that the courts cannot examine the administration's TPS judgments, marking it as a non-justiciable issue. The ruling could set a precedent for future challenges on revoking such statuses, concerning advocacy groups that champion immigrants' causes.
TPS is crucial for immigrants from crisis-affected countries to live and work in the U.S. Trump's administration, emphasizing TPS's temporary nature, contends it aligns with U.S. national interests to revoke the status, igniting widespread legal and social debates on humanitarian policies and executive power in immigration matters.