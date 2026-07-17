Brazil's Strategic Counterplay to U.S. Tariffs

Brazil is considering retaliatory measures against U.S. tariffs, including curbing audiovisual companies and suspending patents, following President Trump's recent trade actions. These measures aim to protect Brazil's economy without raising consumer prices, while maintaining open diplomatic channels for negotiation.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-07-2026 04:38 IST | Created: 17-07-2026 04:38 IST
Brazil's Strategic Counterplay to U.S. Tariffs
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Brazil's government has initiated discussions with top ministers to strategize responses following the imposition of new tariffs by Washington. Potential measures may include restrictions on U.S. audiovisual firms and patent suspensions, aligning with Brazil's reciprocity law, which President Lula plans to invoke against what are perceived as unfair trade practices.

The prospective actions, aimed primarily at U.S. intellectual property rather than imports, are designed to pressure Washington while mitigating the impact on Brazilian consumers. Vice President Geraldo Alckmin emphasized that the reciprocity law is not inherently retaliatory but a tool to safeguard national interests.

Finance Minister Dario Durigan announced plans to introduce credit lines for affected sectors, stressing Brazil's commitment to fiscal responsibility. Despite the firm stance, Brazil remains open to diplomatic negotiations, striving for resolutions that respect its economic position.

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