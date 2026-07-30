Russia Ramps Up Overnight Strikes on Ukrainian Military Factories

Russia claimed to have carried out extensive overnight strikes on Ukrainian military factories, targeting facilities in Kyiv, Lviv, and beyond. The Russian Defense Ministry stated that multiple modes of attack were utilized to damage sites responsible for producing and servicing military drones and missiles. Independent verification is pending.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-07-2026 13:49 IST | Created: 30-07-2026 13:49 IST
Russia Ramps Up Overnight Strikes on Ukrainian Military Factories
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In a bold escalation of hostilities, Russia announced it had conducted significant overnight strikes targeting military factories in Ukraine, with impacts felt from Kyiv to Lviv.

The Russian Defence Ministry detailed that air, land, and sea-launched missiles, alongside strike drones, were utilized to hit strategic targets, including Kyiv's Mayak factory and the Electrical Technical Plant, known for their role in manufacturing Ukrainian strike and surveillance drones.

Western Ukraine witnessed similar aggression as sites in Lviv, Ivano-Frankivsk, and Dnipropetrovsk regions were hit. Russian forces also struck supply routes in the Black Sea, hitting cargo ships allegedly transporting military goods.

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