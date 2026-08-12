Russian Strikes Target Odessa Cargo and Port Facilities

Russian forces attacked a cargo vessel in Odessa's Black Sea port and additional facilities in Chernomorsk and Ochakiv. The assaults targeted military equipment and infrastructure. These actions were reported by the Russian Defense Ministry, though independent verification by Reuters has not been provided.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-08-2026 20:09 IST | Created: 12-08-2026 20:09 IST
Russian Strikes Target Odessa Cargo and Port Facilities
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Russian forces launched an attack on a cargo vessel filled with military equipment in the Ukrainian port of Odesa, according to a statement from Russia's Defense Ministry.

The ministry further claimed strikes on fuel storage and other port infrastructure in Chernomorsk, alongside an attack on a Ukrainian patrol boat in Ochakiv.

At this time, Reuters has been unable to independently verify the ministry's claims.

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