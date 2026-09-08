Germany Bolsters Ukraine's Defense With Patriot Missiles Amid Rising Russian Threat
Germany is set to enhance Ukraine's defense with additional Patriot air defense missiles amid fears of increased Russian air assaults on Ukrainian infrastructure as winter approaches. Defense Minister Boris Pistorius emphasized the urgency of the support, highlighting the need for nations to delve into their stockpiles to bolster Ukrainian defense capabilities.
Germany will send Patriot air defense missiles to Ukraine from its national stocks, Defense Minister Boris Pistorius announced on Tuesday. This move comes as a precaution against potential escalation in Russia's air campaign targeting Ukraine's infrastructure.
During a videoconference of Ukraine-supporting nations, Pistorius emphasized the urgency of deploying additional PAC-2 interceptor missiles, crucial in defending against Russian ballistic missile attacks. Officials underscore the Patriot missiles' pivotal role in Ukraine's defense plan.
Ukrainian Defense Minister Yevhenii Khmara noted that while Kyiv has plans to procure around 1,000 Patriot missiles, immediate support from allies is imperative. NATO Secretary General Mark Rutte and European Commission President Ursula von der Leyen have called for intensified efforts, with part of a €90-billion EU loan earmarked for crucial Patriot system supplies.