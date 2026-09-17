Democrats Challenge Trump's Nuclear Deal with Saudi Arabia
US House Democrats express concerns over Trump's civil nuclear deal with Saudi Arabia, proposing a resolution to block it. They argue the pact lacks measures to prevent nuclear weapon development. The agreement includes a 30-year, multi-billion-dollar project involving Westinghouse, but its future remains uncertain.
US House Democrats have voiced serious concerns regarding President Donald Trump's nuclear agreement with Saudi Arabia, introducing a resolution in an attempt to block the deal.
The agreement, currently under a 90-day congressional review, has been criticized for not including provisions to prevent uranium enrichment and nuclear waste reprocessing in Saudi Arabia, unlike the United Arab Emirates' 2009 deal with such conditions.
While the Trump administration claims compliance with nonproliferation measures, legislators demand transparency, particularly regarding classified side-letters with Saudi Arabia. The ambitious 30-year project, involving AP1000 reactors and valued at tens of billions of dollars, remains contentious and its enactment uncertain in Congress.
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