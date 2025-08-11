Left Menu

Netanyahu Defends Intensified Gaza Offensive Amidst Rising Global Criticism

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended a newly announced military offensive in Gaza amidst mounting international criticism. Despite a 22-month conflict, Netanyahu insists on defeating Hamas and dismantling its strongholds. Conversations with President Trump reveal ongoing support, while humanitarian concerns grow globally due to increased military actions.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has defended an intensified military offensive in Gaza that faces growing international backlash. The operation, broader than initially announced, aims at dismantling Hamas strongholds, a controversial move amidst humanitarian concerns over worsening conditions in Gaza.

Netanyahu, under pressure from domestic factions demanding broader targets, affirmed his commitment to defeating Hamas. Speaking to international media, he reiterated that Israel's goal is to liberate Gaza, not occupy it, while highlighting efforts to increase aid distribution, despite past bombings of designated safe zones.

Following discussions with U.S. President Trump, Netanyahu received steadfast support from the U.S., which further complicated an already tense United Nations Security Council meeting. The offensive's impact, including civilian casualties and humanitarian crises in Gaza, has drawn alarm from global entities and nations such as China and Russia.

