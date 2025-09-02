Left Menu

Kim Jong Un's Historic Trip: A Showcase of Power in Beijing

North Korean leader Kim Jong Un travels to Beijing to attend a military parade alongside Chinese and Russian counterparts, signaling potential unity against the US. This trip, his first visit to China since 2019, involves meetings that may redefine trilateral relations amidst global tensions.

Seoul | Updated: 02-09-2025 07:12 IST

North Korean leader Kim Jong Un is en route to Beijing for a military parade, aligning himself with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin in what could be perceived as a strategic demonstration of unity against the United States.

This gathering marks Kim's inaugural attendance at a large-scale multilateral event in his 14-year rule, underscoring a potential trilateral stance shared by North Korea, China, and Russia. Despite speculation, no official confirmation of a private meeting between the leaders has been announced.

Kim's journey, his first to China since 2019, may restore North Korea's strained relationship with its largest trade ally amidst geopolitical complexities. As Pyongyang continues to develop intercontinental ballistic capabilities, this event could reshape North Korea's foreign policy dynamics and international alignments.

