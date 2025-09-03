Left Menu

Kim Jong Un's Beijing Visit: A Rare Glimpse into North Korea's Inner Circle

North Korean leader Kim Jong Un made a rare appearance at a Beijing military parade alongside Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. His entourage included notable figures such as his daughter Kim Ju Ae, sister Kim Yo Jong, and Foreign Minister Choe Son Hui, sparking speculation about North Korea's leadership dynamics.

North Korean leader Kim Jong Un made a rare overseas appearance in China on Wednesday, attending a military parade commemorating the formal surrender of Japan in World War Two. His presence at the event, alongside Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, highlights North Korea's complex ties with both nations.

Among Kim's entourage was his teenage daughter, Kim Ju Ae, seen publicly overseas for the first time. Her appearance has fueled speculation about her possible future role in North Korea's leadership. Other key figures accompanying Kim included his influential sister Kim Yo Jong and Foreign Minister Choe Son Hui.

The visit underscores Pyongyang's diplomatic relationships in the region and comes amid heightened international scrutiny over North Korea's military ambitions. The presence of top officials suggests ongoing discussions on strategic matters, highlighting Kim Jong Un's focus on strengthening alliances with Beijing and Moscow.

