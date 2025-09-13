Left Menu

Pakistan's Northwest Battles: Sharif Vows Retaliation Against Militants

Clashes in Pakistan's northwest have led to the deaths of at least 19 soldiers and 45 militants. Prime Minister Shehbaz Sharif has vowed a decisive response, citing Afghan nationals’ involvement in terrorism. Counter-terrorism operations have been intensifying, with significant operations in multiple districts resulting in numerous militant casualties.

Devdiscourse News Desk | Islamabad/Peshawar | Updated: 13-09-2025 22:41 IST | Created: 13-09-2025 22:41 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a surge of violence in Pakistan's northwest, at least 19 soldiers and 45 militants have been reported dead amid ongoing clashes, prompting Prime Minister Shehbaz Sharif to promise a forceful retaliation against terrorist activities.

According to military sources, confrontations occurred in various parts of Khyber Pakhtunkhwa from September 10 to 13, resulting in significant militant casualties. Sharif's visit to Bannu with army chief Field Marshal Asim Munir included high-level discussions on curbing terrorism.

Pakistani authorities claim involvement of Afghan nationals in these attacks and urge immediate repatriation of illegal Afghan residents. They stress Afghanistan's cooperation to prevent its territory from harboring terrorist activities directed at Pakistan.

(With inputs from agencies.)

