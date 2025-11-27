Trump Navigates Diplomacy amid Japan-China Tensions
U.S. President Donald Trump urged Japan's Prime Minister to avoid escalating tensions with China over Taiwan, amid diplomatic disputes. The conversation followed Japan's controversial comments regarding military action, sparking a diplomatic challenge. Trump's focus remains on U.S.-China relations, maintaining trade truce and international peace.
U.S. President Donald Trump intervened in a diplomatic feud between Japan and China, urging Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to avoid escalating tensions over Taiwan, sources confirmed. Trump's appeal comes amid efforts to keep a fragile trade truce with Beijing intact.
Trump's request followed contentious remarks by Takaichi in parliament, suggesting Japanese military action in response to a hypothetical Chinese attack on Taiwan. The comments incited strong reactions from Beijing. Despite the tension, the White House emphasized strong U.S.-China relations, benefiting allies like Japan.
Japan's officials expressed concerns about diminished U.S. support for Taiwan, fearing it could embolden China. Trump's silence on the issue could be perceived as tacit approval of China's stance, heightening anxiety in Tokyo over regional stability and security dynamics.