BJP Criticizes Siddaramaiah's Tenure on Eve of Longest-Serving CM Record
The BJP in Karnataka has criticized Chief Minister Siddaramaiah for his alleged failures, as he approaches becoming the state's longest-serving CM. Highlighting issues of corruption, governance inefficiencies, and an influx of illegal immigrants, the opposition contests his record, deeming it unworthy of accolades.
As Siddaramaiah inches closer to becoming Karnataka's longest-serving Chief Minister, the opposition BJP has intensified its criticism. Union Minister Pralhad Joshi disparaged Siddaramaiah, citing corruption, financial woes, and developmental stagnation as his government's legacy.
Raising concerns about an influx of illegal immigrants during Congress's rule, the BJP has publicly questioned their origins. Additionally, they argue that Siddaramaiah's milestone lacks merit due to interruptions in his tenure, unlike his predecessors.
With biting sarcasm, BJP figures like MP Lahar Singh Siroya dismiss Siddaramaiah's achievement as insignificant. The party further alleges rampant corruption, rising debts, and deteriorating public services, challenging any celebratory narratives around his extended time in office.
(With inputs from agencies.)
