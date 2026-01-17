Public Rejects 'False Promises': Anil Vij Champions Modi's Development Agenda
Haryana minister Anil Vij states that public support for Prime Minister Modi focuses on development over false promises. He highlights BJP's electoral victories in Haryana, Delhi, Bihar, and Maharashtra. Vij criticizes AAP's recent actions, citing them as manipulative, and condemns divisive elements in Haridwar.
Haryana Cabinet Minister Anil Vij emphasized on Saturday that citizens have turned away from the 'false promises' politics, embracing instead Prime Minister Narendra Modi's developmental agenda.
In response to remarks from Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut following the BJP's decisive victory in Maharashtra's municipal elections, Vij reiterated BJP's electoral successes in states including Haryana, Delhi, and Bihar.
Addressing other issues, Vij condemned actions that sow division, cited recent controversies in Haridwar, and criticized the Aam Aadmi Party's political tactics and called for accountability over remarks from its leaders.
(With inputs from agencies.)
