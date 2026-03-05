Escalating Tensions: Middle East Conflict Intensifies
Tensions rise as Iran launches more missiles at Israel and US bases amid ongoing Middle Eastern conflict. Both nations' ambassadors exchanged accusations in South Korea, while military strikes in Lebanon resulted in multiple casualties. The conflict impacts oil prices and financial markets, stirring global concern.
Tensions continue to escalate in the Middle East as Iran launched a new wave of missile attacks on Israel and US bases. The Israeli military reported incoming attacks early Thursday, intercepting several missiles, while initiating strikes against Lebanon's Hezbollah group in retaliation.
The conflict has resulted in numerous casualties, with at least eight reported dead in Lebanon. Ambassadors from Iran and Israel engaged in a verbal clash during separate press events in South Korea, highlighting the international ramifications of the ongoing war.
Amid these developments, the impact on global markets is evident, with oil prices climbing. The conflict shows no sign of abating as military action intensifies and diplomatic efforts remain in limbo.
