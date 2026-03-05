Ukraine's Drone Defense Expertise in Spotlight Amidst Global Conflicts
Ukraine's expertise in countering Iranian Shahed drones is sought by the US and Middle Eastern allies, as President Zelenskyy confirms. Discussions have occurred with leaders from the UAE, Qatar, Bahrain, Jordan, and Kuwait. This cooperation is contingent upon not weakening Ukraine's defenses against Russia.
Amid rising tensions in the Middle East, Ukraine's drone defense expertise has become a focal point for international strategy discussions, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy revealed.
The United States and several Middle Eastern nations are seeking Ukraine's assistance in countering Iranian Shahed drones. President Zelenskyy stated that recent dialogue with leaders from the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Jordan, and Kuwait centered around potential cooperation.
Zelenskyy emphasized that any Ukrainian aid would only be offered if it boosts Ukraine's own defenses against Russian aggression. The intertwined global conflicts underscore the geopolitical complexities that bind Ukraine, Russia, and Iran.
