Left Menu

Ukraine's Drone Defense Expertise in Spotlight Amidst Global Conflicts

Ukraine's expertise in countering Iranian Shahed drones is sought by the US and Middle Eastern allies, as President Zelenskyy confirms. Discussions have occurred with leaders from the UAE, Qatar, Bahrain, Jordan, and Kuwait. This cooperation is contingent upon not weakening Ukraine's defenses against Russia.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 05-03-2026 17:42 IST | Created: 05-03-2026 17:42 IST
Ukraine's Drone Defense Expertise in Spotlight Amidst Global Conflicts
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ukraine

Amid rising tensions in the Middle East, Ukraine's drone defense expertise has become a focal point for international strategy discussions, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy revealed.

The United States and several Middle Eastern nations are seeking Ukraine's assistance in countering Iranian Shahed drones. President Zelenskyy stated that recent dialogue with leaders from the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Jordan, and Kuwait centered around potential cooperation.

Zelenskyy emphasized that any Ukrainian aid would only be offered if it boosts Ukraine's own defenses against Russian aggression. The intertwined global conflicts underscore the geopolitical complexities that bind Ukraine, Russia, and Iran.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Revitalizing Santa Cruz: Argentina Resumes Hydro Dam Project

Revitalizing Santa Cruz: Argentina Resumes Hydro Dam Project

 Global
2
Security Alert Sparks Tension in Riyadh's Diplomatic Hub

Security Alert Sparks Tension in Riyadh's Diplomatic Hub

 Global
3
Navigating Risk: Lloyd's Engages U.S. for Gulf Maritime Insurance

Navigating Risk: Lloyd's Engages U.S. for Gulf Maritime Insurance

 Global
4
Global Political and Economic Events Unveiled in March

Global Political and Economic Events Unveiled in March

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Teachers must adapt as AI and rapid change transform classrooms, OECD warns

Digital Scams Surge Globally, Threatening Trust in the Expanding Digital Economy

Education Rise and Gender Imbalance Are Redrawing China’s Marriage Landscape

IMF Study Urges Serbia to Track Hidden Costs of Tax Breaks and Improve Transparency

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026