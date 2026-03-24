Kim Jong Un Vows Unyielding Nuclear Dominance Amid Rising Global Tensions
North Korean leader Kim Jong Un has pledged to solidify his country's status as a nuclear power while taking a hard-line stance against South Korea. Kim's speech signaled an aggressive posture toward the United States and called for reducing tensions for potential dialogue, reflecting a strategic regional dominance aspiration.
In a renewed declaration of resolve, North Korean leader Kim Jong Un has cemented his country's status as a nuclear power, voicing firm hostility toward South Korea, which he termed the 'most hostile' state. State media reported Kim's remarks on Monday, delivered to North Korea's parliament.
Kim accused the United States of being involved in global 'state terrorism and aggression' and signaled readiness to oppose Washington's influence amid a surge in anti-American sentiment. Despite the confrontational rhetoric, Kim refrained from personally naming US President Donald Trump, instead suggesting the potential for both confrontation or peaceful coexistence.
Analysts read Kim's speeches as a strategic play to cement his regional role while prioritizing Russia in foreign policy, including military support to Moscow. Meanwhile, Kim's domestic policies aim to curb South Korean cultural influence and bolster his authoritarian control through nuclear armament.
