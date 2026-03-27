Xi's Congratulatory Message to Kim Strengthens Sino-North Korean Ties
Chinese President Xi Jinping congratulated North Korean leader Kim Jong Un on his re-election. Xi emphasized China's steady approach to enhancing bilateral relations. The message signifies China's ongoing commitment to maintaining strong diplomatic ties with North Korea.
Devdiscourse News Desk | Seoul | Updated: 27-03-2026 03:24 IST | Created: 27-03-2026 03:24 IST
- Country:
- South Korea
In a gesture highlighting strong diplomatic ties, Chinese President Xi Jinping extended his congratulations to North Korean leader Kim Jong Un on his re-election as president of state affairs, as announced by KCNA, North Korea's state media.
China's commitment to its relationship with North Korea remains 'consistent and unwavering,' Xi stated in his congratulatory message, underscoring a strategic partnership between the neighboring nations.
This communication from the Chinese president underscores Beijing's intent to continue fostering robust relations with Pyongyang, emphasizing cooperation and mutual understanding.
