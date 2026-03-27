Strengthening Ties: India's Foreign Relations with Nepal
External Affairs Minister S Jaishankar welcomed his Nepali counterpart, Shisir Khanal, highlighting the importance of strong bilateral relations. Nepal's new government under PM Balendra Shah emphasizes the 'Roti Beti' relationship with India, crucial for Nepal's trade and strategic access. Cooperation between the nations is vital for regional stability.
Devdiscourse News Desk | Paris | Updated: 27-03-2026 19:58 IST | Created: 27-03-2026 19:58 IST
In a move aimed at reinforcing diplomatic ties, India's External Affairs Minister S Jaishankar extended his greetings to Nepal's newly appointed Minister for Foreign Affairs, Shisir Khanal.
Jaishankar expressed optimism about enhancing the longstanding 'Roti Beti' relations, vital for Nepal's economic ties, at a juncture marked by Nepal's new Prime Minister Balendra Shah assuming office.
Given Nepal's reliance on India for transportation and imports, the collaboration underscores regional strategic interests, as Nepal remains a key partner in India's foreign policy initiatives.
