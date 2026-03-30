China Sanctions Japanese Lawmaker Amid Taiwan Tensions

China has sanctioned Japanese lawmaker Keiji Furuya, citing his support for Taiwan independence movements, escalating diplomatic tensions. Furuya's role in fostering Japan-Taiwan relations has drawn Beijing's ire, which views Taiwan as its territory. Japan denounces the sanctions, calling them unjust and firmly advocating Taiwan engagements.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-03-2026 13:48 IST | Created: 30-03-2026 13:48 IST
China Sanctions Japanese Lawmaker Amid Taiwan Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

On Monday, China imposed sanctions on Japanese lawmaker Keiji Furuya, an aide to Prime Minister Sanae Takaichi, accusing him of supporting Taiwan independence forces. This move intensifies ongoing diplomatic tensions over Taiwan.

Furuya leads a cross-party Japan-Taiwan lawmakers group, frequently visiting Taiwan, including a recent meeting with President Lai Ching-te. China views such visits as defying its "One China" policy, accusing Furuya of interfering in its internal affairs.

Japan's government strongly rejects the sanctions, with officials stating the actions are utterly unacceptable. Furuya maintains the sanctions are inconsequential, affirming his group's commitment to fostering Japan-Taiwan relations. China, asserting Taiwan's significance to its core interests, remains firm in its stance.

(With inputs from agencies.)

