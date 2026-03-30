Diplomatic Rift: China’s Sanctions Against Japanese Politician Keiji Furuya

China escalated its diplomatic confrontation with Japan on Monday by imposing sanctions on Japanese lawmaker Keiji Furuya. This move is attributed to Furuya's perceived support for Taiwan's independence efforts, a gesture that has frustrated China's claim over Taiwan.

Furuya, who chairs a cross-party lawmakers group promoting Japan-Taiwan relations, has made multiple visits to the island. His recent meetings with Taiwanese leadership, including President Lai Ching-te, have drawn ire from Beijing, which staunchly opposes any foreign diplomatic engagements with Taiwan.

Labeling these actions as interference in China's domestic affairs, Beijing has barred Furuya from entering China and frozen his local assets. In his defense, Furuya said his activities are in line with his parliamentary duties and he has no financial ties in China. His close association with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi further underscores the diplomatic stakes involved.