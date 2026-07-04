Ukrainian Forces Target Vital Russian Facilities
Ukraine's military launched overnight attacks on oil and military facilities near St. Petersburg, targeting sites crucial for Russia's war efforts. These strikes included an oil port infrastructure and the significant military location Krostadt, indicating Ukraine's strategic reach over 850 kilometers from its border.
In a decisive overnight operation, Ukraine's military forces targeted key Russian infrastructures near St. Petersburg, as announced by Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy.
The targeted facilities include a port oil infrastructure vital for generating revenue to support Russia's military actions, according to Zelenskiy's statement on Telegram.
The operation also involved an attack on the critical military site Kronstadt, located more than 850 kilometers from Ukraine's state border, showcasing Ukraine's extended strategic capability.