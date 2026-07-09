Ukraine's Tactical Strikes Deep in Russian Territory

Ukraine has launched strategic attacks on Russian oil facilities in Tver and Stavropol, as part of responding to prolonged conflict initiated by Russia. Ukrainian President Zelenskiy communicated these actions as a countermeasure to continued Russian aggression, with recent attacks also targeting key oil infrastructure in Ufa and Rostov.

Devdiscourse News Desk | Ukraine Has Struck Two Russian Oil Depots In The Tver And Stavropol Regions | Updated: 09-07-2026 14:04 IST | Created: 09-07-2026 14:04 IST
Ukraine's Tactical Strikes Deep in Russian Territory
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Ukraine has executed targeted strikes on Russian oil depots located in Tver and Stavropol, regions approximately 500 kilometers away from active combat zones, President Volodymyr Zelenskiy announced on Thursday.

Zelenskiy stated on X that these attacks are part of Ukraine's long-range sanctions strategy aimed at countering Russia's prolonged conflict and ongoing assaults.

The Ukrainian leader also reported recent strikes on a Russian oil pumping station in Ufa and an oil loading terminal in the Rostov region, underscoring the strategic reach of Ukrainian operations within Russian territory.

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