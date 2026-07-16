Nicaragua Cuts Ties with Italy Amid Diplomatic Dispute

Nicaragua has severed diplomatic relations with Italy, citing critical remarks made by Italy's foreign minister Antonio Tajani as the reason. The abrupt decision marks a significant shift in foreign relations and could have broader implications for the region's diplomatic landscape.

Devdiscourse News Desk | Updated: 16-07-2026 23:07 IST | Created: 16-07-2026 23:07 IST
Nicaragua Cuts Ties with Italy Amid Diplomatic Dispute
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Nicaragua has announced the termination of its diplomatic relations with Italy, as reported by the country's foreign ministry on Thursday.

This decision comes in response to critical statements from Italy's Foreign Minister, Antonio Tajani, who has previously spoken out against Nicaraguan policies.

The move signals escalating tensions and may impact regional diplomatic engagements.

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