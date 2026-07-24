Diplomacy in Action: Wang Yi's Strategic Meetings
Chinese Foreign Minister Wang Yi discussed enhancing security cooperation with Belarusian and Uzbek counterparts in separate meetings. These discussions occurred during the Shanghai Cooperation Organisation foreign ministers' meeting in Bishkek. The talks underscored China's focus on strengthening strategic ties amidst global geopolitical shifts.
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Chinese Foreign Minister Wang Yi prioritized security collaboration in meetings with Belarusian and Uzbek counterparts, according to two statements released on Friday by his ministry.
During the Shanghai Cooperation Organisation foreign ministers' gathering in Bishkek, Wang held discussions with Belarus' Maxim Ryzhenkov and Uzbekistan's Bakhtiyor Saidov on Thursday night.
The talks highlighted key points of security and cooperation amidst ongoing geopolitical developments.
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