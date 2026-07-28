Ukraine Warns Iran Amid Rising Tensions Over Drone Attack
Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha urged Iran's Foreign Minister to avoid escalation and stop supporting Russia's war efforts. This follows Iran's denouncement of a Ukrainian drone attack. Israeli Foreign Minister Gideon Saar also engaged with Sybiha to discuss mutual threats, notably from Iran.
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Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha conveyed a stern warning to his Iranian counterpart on Tuesday, following Iran's condemnation of a Ukrainian drone attack on an Iranian ship.
Sybiha urged against any escalation, highlighting the need to halt all Iranian support for Russia’s military aggression in Ukraine. He declared Russia's actions illegal and called for an end to the war.
Meanwhile, Israeli Foreign Minister Gideon Saar engaged with Sybiha, addressing shared security concerns, particularly related to Iran’s influence and activities in the region.