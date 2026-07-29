Ukraine Hits Russian Targets to Undermine War Efforts
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced successful strikes on multiple Russian facilities. The targeted sites include key logistics and military centers in Ryazan, Perm, Rostov, and Crimea, aimed at disrupting Russian war capabilities.
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Ukrainian forces have carried out successful strikes on key Russian facilities, President Volodymyr Zelenskiy confirmed on Wednesday.
These strategic attacks focused on a logistics center in Ryazan, an oil refinery in the Perm region, an export terminal, a military enterprise in the Rostov region, and a base for Russian Black Sea Fleet's high-speed boats in Crimea.
Zelenskiy described these targets as facilities supporting and prolonging the ongoing war, marking a significant tactic aimed at undermining Russian military operations.