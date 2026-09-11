Taiwan's Diplomatic Balancing Act in Europe

Taiwan Vice President Hsiao Bi-khim makes a rare visit to Europe, attending Italy's Ventotene Conference on democracy amid tensions with China. Accompanied by Taiwan's foreign minister, she aims to strengthen ties with Europe, a move kept discreet to avoid backlash from Beijing. Taiwan asserts its autonomy against China's claims.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-09-2026 08:18 IST | Created: 11-09-2026 08:18 IST
Taiwan's Diplomatic Balancing Act in Europe
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a stride towards strengthening international diplomatic ties, Taiwan's Vice President Hsiao Bi-khim is making an uncommon appearance in Europe, marking a significant diplomatic move amid strained relations with China.

Hsiao is attending the prestigious Ventotene Conference for Freedom and Democracy in Italy, accompanied by Taiwan's Foreign Minister Lin Chia-lung. This visit underscores Taiwan's intent to bolster relations with Europe against the backdrop of geopolitical tensions.

The visit, concealed until her arrival, underlines the sensitive nature of Taiwan's diplomacy given China's staunch opposition to formal ties with the island. Hsiao's presence is a strategic step towards asserting Taiwan's sovereignty and fostering international support.

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