Ukrainian Drones Hit Major Russian Oil Facility
Ukrainian drones targeted an oil pumping station in Russia's Bashkortostan region, located over 1,500 km from Ukraine's border. The facility, crucial to the Transneft-Ural system, handles 2 million tons of petroleum products annually. Kyiv's security service confirmed the attack on Wednesday via Telegram.
In a striking escalation, Ukrainian drones have reportedly attacked an oil pumping station deep within Russia's Bashkortostan region. The station is situated more than 1,500 kilometers from Ukraine's border.
The targeted facility is a vital component of the Transneft-Ural transportation system, boasting an annual capacity of 2 million tons of petroleum products.
Ukraine's security service announced the attack on Wednesday, adding another layer of tension to the ongoing conflict between the two nations.
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