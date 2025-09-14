Jovic Sets Up Exciting Showdown with Arango at Guadalajara Open
American teenager Iva Jovic defeated Czech Nikola Bartunkova in the Guadalajara Open semi-finals, securing a place in the final against Colombian Emiliana Arango. Jovic, ranked 73rd, displayed resilience in a match lasting nearly three hours, while Arango also aims for her first WTA singles title.
Devdiscourse News Desk | Guadalajara | Updated: 14-09-2025 10:05 IST | Created: 14-09-2025 10:05 IST
- Country:
- Mexico
American teenager Iva Jovic overcame a challenging opponent to secure her place in the Guadalajara Open final. Facing Czech Nikola Bartunkova, Jovic delivered a commanding performance, winning 6-3, 6-7(5), 6-3.
After clinching a strong lead in the first set, Jovic faced a tight second set but regained control to win the match, marking her first WTA tour-level final appearance.
In the same tournament, Colombian player Emiliana Arango emerged victorious against Frenchwoman Elsa Jacquemot, winning 6-4, 7-5, and setting up an exciting final against Jovic.
- READ MORE ON:
- Jovic
- Arango
- Guadalajara Open
- tennis
- semi-finals
- WTA
- final
- match
- teenagers
- Czech
Advertisement
ALSO READ
Canada Dominates to Reach Women's World Cup Semi-Finals
Canadian Women's Rugby Team Storms into World Cup Semi-Finals
Canada Dominates Australia to Secure World Cup Semi-final Spot
Triumphant Tennis: Argentina and France Clinch Davis Cup Final 8 Spots
Lakshya Sen and Indian Doubles Team March into Hong Kong Open Finals