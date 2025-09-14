Left Menu

Jovic Sets Up Exciting Showdown with Arango at Guadalajara Open

American teenager Iva Jovic defeated Czech Nikola Bartunkova in the Guadalajara Open semi-finals, securing a place in the final against Colombian Emiliana Arango. Jovic, ranked 73rd, displayed resilience in a match lasting nearly three hours, while Arango also aims for her first WTA singles title.

Devdiscourse News Desk | Guadalajara | Updated: 14-09-2025 10:05 IST | Created: 14-09-2025 10:05 IST
Jovic Sets Up Exciting Showdown with Arango at Guadalajara Open
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Mexico

American teenager Iva Jovic overcame a challenging opponent to secure her place in the Guadalajara Open final. Facing Czech Nikola Bartunkova, Jovic delivered a commanding performance, winning 6-3, 6-7(5), 6-3.

After clinching a strong lead in the first set, Jovic faced a tight second set but regained control to win the match, marking her first WTA tour-level final appearance.

In the same tournament, Colombian player Emiliana Arango emerged victorious against Frenchwoman Elsa Jacquemot, winning 6-4, 7-5, and setting up an exciting final against Jovic.

TRENDING

1
Jovic Sets Up Exciting Showdown with Arango at Guadalajara Open

Jovic Sets Up Exciting Showdown with Arango at Guadalajara Open

 Mexico
2
Thane Court Acquits 17 in 2015 Rioting Case Due to Investigation Lapses

Thane Court Acquits 17 in 2015 Rioting Case Due to Investigation Lapses

 India
3
Tragic Double Murder Shocks Ramnagar: Brothers Shot Dead

Tragic Double Murder Shocks Ramnagar: Brothers Shot Dead

 India
4
SSC Exams Underway Amidst Stringent Security Protocols

SSC Exams Underway Amidst Stringent Security Protocols

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Sri Lanka’s survival hinges on urgent tax and spending reforms, says World Bank

Aspirations Collide with Reality for Young Women Striving for Change in Mozambique

Shaping the Future of Green Hydrogen: Balancing Human, Ecological and Economic Goals

Africa’s Fragile Health Gains: WHO Warns of Financing Gaps and Rising Climate Risks

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025