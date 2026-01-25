Left Menu

Thrilling Matches and Unexpected Victories at Australian Open Quarter-Finals

The Australian Open sees exciting quarter-final setups as top-ranked players advance or get knocked out. Notable highlights include Svitolina's victory over Andreeva, De Minaur's win against Bublik, and Djokovic's walkover into the quarters. In a surprise, Tien ousts Medvedev, while Sabalenka and Alcaraz continue their dominant performances.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-01-2026 17:09 IST | Created: 25-01-2026 17:09 IST
The Australian Open continues to deliver thrilling tennis action, with several players achieving significant milestones on day eight. Notably, Elina Svitolina bested Mirra Andreeva, advancing to face Coco Gauff. Meanwhile, Alex de Minaur exhibited stellar performance, defeating Alexander Bublik to set up a high-stakes quarter-final against Carlos Alcaraz.

Despite a promising start, Daniil Medvedev faced an unexpected exit from the tournament, succumbing to up-and-coming American Learner Tien. Medvedev managed a brief comeback but could not sustain the momentum to secure a win.

The tournament also observed world-renowned players like Novak Djokovic and Aryna Sabalenka demonstrating dominance, as they progressed comfortably into the next round. Djokovic advanced after Jakub Mensik withdrew due to injury, while Sabalenka marked a record-setting tiebreak win to secure her spot in the quarter-finals.

(With inputs from agencies.)

