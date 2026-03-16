Tilak Varma: The Cricket Prodigy Celebrated in Telangana
Cricketer Tilak Varma, instrumental in India's T20 World Cup win, was honored by Telangana Chief Minister A Revanth Reddy. His homecoming in Hyderabad saw a warm welcome by state officials, including former cricketer Mohammad Azharuddin and Sports Minister Vakiti Srihari, highlighting his significant contributions to the sport.
Devdiscourse News Desk | Hyderabad | Updated: 16-03-2026 22:46 IST | Created: 16-03-2026 22:46 IST
- Country:
- India
Cricket star Tilak Varma, whose outstanding performance was pivotal in India's recent T20 World Cup triumph, was warmly received by Telangana Chief Minister A Revanth Reddy in Hyderabad on Monday.
The Chief Minister felicitated Varma, marking his homecoming to the state after the successful international campaign.
The event was graced by prominent personalities, including former cricketer and Telangana Minority Affairs Minister Mohammad Azharuddin and Sports Minister Vakiti Srihari, showcasing the state's pride in Varma's achievements.
(With inputs from agencies.)
