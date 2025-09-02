Left Menu

Kim Jong Un's Diplomatic Train Journey to China

North Korean leader Kim Jong Un traveled by train to China for World War Two celebrations and discussions on global governance, accompanied by key officials. His visit highlights North Korea's inclination toward deeper cooperation with China and a shared vision for fair global governance, challenging U.S. influence.

Devdiscourse News Desk | Updated: 02-09-2025 05:50 IST | Created: 02-09-2025 05:50 IST
North Korean leader Kim Jong Un embarked on a significant train journey, crossing into China on Tuesday to partake in celebrations commemorating Japan's World War Two surrender. The state media of North Korea reported that Kim's visit aims to strengthen ties between North Korea and China through shared values and cooperation.

Kim, accompanied by an entourage including Foreign Minister Choe Son Hui, is slated to attend Beijing's military parade alongside Chinese President Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin, and Iran's Masoud Pezeshkian. Photos showcase Kim aboard his signature dark green train, symbolizing continuity in North Korean diplomacy.

Prior to this visit, Kim inspected a North Korean missile laboratory focusing on advanced carbon fiber composite materials for ICBM engines. The research underlines North Korea's pursuit of enhanced missile capabilities. Meanwhile, North Korea aligns with Xi's vision for global governance reform, emphasizing a Global South-centric approach, inviting shifts in geopolitical alliances.

