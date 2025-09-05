Left Menu

Russia's Home-Grown Apps Prevail Amid Internet Blackouts

Russia has issued a list of locally developed apps set to remain operational during mobile internet blackouts, a measure aimed at disrupting Ukrainian drone attacks. This move aligns with Russia's broader strategy to promote home-grown internet services while limiting foreign app influence, intensifying since the war's onset in 2022.

Devdiscourse News Desk | Updated: 05-09-2025 22:03 IST | Created: 05-09-2025 22:03 IST
Russia's Home-Grown Apps Prevail Amid Internet Blackouts
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Russia has unveiled a list of locally developed apps, such as social media platforms and ride-hailing services, that are expected to stay operational during mobile internet blackouts. These blackouts have been strategically employed to disrupt Ukrainian drone operations, with the government underscoring its focus on security.

The Digital Development Ministry announced a 'special technical solution' to ensure uninterrupted service for these local apps, emphasizing reduced inconvenience for citizens during necessary internet shutdowns. The list notably excludes major foreign apps, including Meta Platforms' WhatsApp, amidst a continuing tech rift with global platforms.

This initiative supports Russia's aim to fortify its control over the domestic online domain. Online monitoring services have noted complaints from Russian users about connectivity issues this summer, reinforcing the significance of this localized app strategy amidst broader geopolitical tensions.

TRENDING

1
Theaterisation: Shaping Future Indian Military Strategy

Theaterisation: Shaping Future Indian Military Strategy

 India
2
Anthropic Settles Landmark AI Copyright Case with $1.5 Billion Agreement

Anthropic Settles Landmark AI Copyright Case with $1.5 Billion Agreement

 Global
3
Judge blocks Trump administration's ending of legal protections for 1.1 million Venezuelans and Haitians, AP reports.

Judge blocks Trump administration's ending of legal protections for 1.1 mill...

 Global
4
Fed Rate Cut Hints Amid Slowing Job Growth Weigh on U.S. Stocks

Fed Rate Cut Hints Amid Slowing Job Growth Weigh on U.S. Stocks

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

ChatGPT’s expanding horizons demand transparency and human oversight

Generativity, coordination, sustaining: The three pillars of true AI identified

FinTech fuels banking growth across developing Asia

Industry 4.0 boosts supply chain resilience: Agility delivers, over-adaptation hurts

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025