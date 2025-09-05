Russia's Home-Grown Apps Prevail Amid Internet Blackouts
Russia has issued a list of locally developed apps set to remain operational during mobile internet blackouts, a measure aimed at disrupting Ukrainian drone attacks. This move aligns with Russia's broader strategy to promote home-grown internet services while limiting foreign app influence, intensifying since the war's onset in 2022.
Russia has unveiled a list of locally developed apps, such as social media platforms and ride-hailing services, that are expected to stay operational during mobile internet blackouts. These blackouts have been strategically employed to disrupt Ukrainian drone operations, with the government underscoring its focus on security.
The Digital Development Ministry announced a 'special technical solution' to ensure uninterrupted service for these local apps, emphasizing reduced inconvenience for citizens during necessary internet shutdowns. The list notably excludes major foreign apps, including Meta Platforms' WhatsApp, amidst a continuing tech rift with global platforms.
This initiative supports Russia's aim to fortify its control over the domestic online domain. Online monitoring services have noted complaints from Russian users about connectivity issues this summer, reinforcing the significance of this localized app strategy amidst broader geopolitical tensions.
- READ MORE ON:
- Russia
- internet
- blackouts
- local apps
- Ukraine
- drones
- technology
- geopolitics
- connectivity
ALSO READ
U.S. Moves to Restrict Chinese Drones, Elevating Trade Tensions
Zelenskiy Resolute Amid Energy Disruptions: Ukraine's Stance on Russian Attacks
Ukraine's Energy Diplomacy: A Stance Against Russian Imports
Slovakia's Delicate Balancing Act: Between Ukraine and Russia
Crucial Security Talks Amid Pessimism: Ukraine's Search for Peace