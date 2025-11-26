Left Menu

Europe Urges Social Media Age Restriction: A Global Perspective

The European Parliament advocates for a minimum age of 16 for social media use, seeking uniform regulations across EU member states. Various countries like Australia, the UK, and France are implementing policies to manage minors' social media access. Tech firms, however, maintain a minimum age of 13 despite criticism.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-11-2025 19:36 IST | Created: 26-11-2025 19:36 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The European Parliament has taken a significant step by urging member states to institute a minimum age of 16 for social media usage. This resolution aims to ensure 'age-appropriate online engagement' and foster a safer digital environment for minors across Europe.

While the resolution is non-binding, it signals a strong push for consistent age regulations across the EU, suggesting a 13-year minimum for digital platforms. Social media giants like TikTok and Instagram currently require users to be at least 13, but critics argue this is insufficient.

Globally, countries have taken different stances. Australia has enacted a strict law to prevent minors from joining platforms, threatening hefty fines for non-compliance. Meanwhile, countries like Germany and France focus on parental consent, highlighting the diverse governance approaches to this escalating concern.

(With inputs from agencies.)

