KaarTech and SAPOCOM Unite to Revolutionize CTRM Landscape
KaarTech announces its strategic association with SAPOCOM Technologies to enhance its Commodity Trading and Risk Management capabilities. This partnership aims to provide deep domain expertise and enterprise-scale execution in global commodity markets, solidifying KaarTech's role as a key transformation partner for asset-intensive, trading enterprises.
KaarTech, a digital transformation consulting powerhouse, has announced a strategic alliance with SAPOCOM Technologies. This partnership is set to revolutionize KaarTech's prowess in Commodity Trading and Risk Management (CTRM).
SAPOCOM, known for its robust SAP-based implementations across the commodity lifecycle, will amplify KaarTech's offerings. Together, they aim to deliver nuanced expertise in contract management, risk reporting, and downstream commodity trading.
KaarTech, with over 3,200 SAP projects globally, is poised to strengthen its position as a critical partner in navigating the global commodity markets, supported by its successful legacy in digital transformation.
