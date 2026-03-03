AccessifyLabs Elevates Digital Accessibility with New COO Appointment
AccessifyLabs has appointed Vishal Pujar as COO and Global Head of Digital Accessibility and Inclusion. With extensive experience in digital accessibility, Pujar aims to enhance AccessifyLabs' global operations. His focus will be on integrating accessibility into development processes, building scalable programs, and improving user experience through inclusive design.
AccessifyLabs, a leader in digital accessibility and compliance, has bolstered its executive team with the appointment of Vishal Pujar as Chief Operating Officer and Global Head of Digital Accessibility and Inclusion. Based in Pune, Maharashtra, India, AccessifyLabs is expanding its presence in enterprise and regulated markets.
Vishal Pujar, who brings a wealth of experience in digital accessibility, quality engineering, and product development, steps into his role amidst a growing recognition of accessibility's importance in core product design rather than as an afterthought. He will drive initiatives that make accessibility integral to product usability and inclusivity, benefiting a diverse user base.
Pujar will focus on scalable accessibility programs, integrating these into design and development lifecycles while providing tools and training to engineering and quality assurance teams. Under his stewardship, AccessifyLabs aims to support clients with long-term digital strategies that prioritize accessibility, enhancing overall customer experiences.
