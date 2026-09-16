Nvidia CEO Joins Trump-Xi State Dinner Amid AI Concerns

Nvidia CEO Jensen Huang will attend the state dinner hosted by U.S. President Donald Trump for Chinese President Xi Jinping. The dinner, set during a crucial meeting between Trump and Xi, coincides with rising public concerns over artificial intelligence advancements.

Devdiscourse News Desk | Updated: 16-09-2026 03:15 IST | Created: 16-09-2026 03:15 IST
Nvidia CEO Joins Trump-Xi State Dinner Amid AI Concerns
Jensen Huang

Nvidia CEO Jensen Huang is confirmed to attend a state dinner hosted by U.S. President Donald Trump for Chinese President Xi Jinping, sources revealed Tuesday.

The high-profile event is scheduled for next week in Washington, as Trump prepares to meet with Xi for key discussions. Huang's participation highlights the intersection of technology and politics, especially amidst the growing public apprehension surrounding AI developments.

This dinner emerges as a critical backdrop to wider concerns about AI's potential risks, suggesting the role technology leaders like Huang play in global dialogues.

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