Bessent Defends Trump's Financial Strategies Amid Protests and Rising Treasury Yields
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent robustly defended the Trump administration's economic and financial policies in a congressional hearing, amidst protests and rising global bond yields. While facing scrutiny on various issues such as AI safety and international financial relations, Bessent emphasized the administration's successes and strategies moving forward.
During a heated hearing, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent defended the Trump administration's financial and economic policies before lawmakers on Tuesday. Standing firm against protest disruptions, Bessent addressed interventions in currency markets, bond market strategies, and AI safety policies, while also sharing plans for discussions with China.
Bessent highlighted the administration's strategic decisions, including buyback successes despite increasing bond yields, and pointed to improved economic indicators, such as a historic low in poverty rates under the current administration. He attributed rising yields to global market dynamics and U.S. fiscal outlook concerns.
Furthermore, Bessent engaged with concerns over AI safety, emphasizing the importance of accountability for AI creators while maintaining competitive momentum against China. Despite protests and challenging questions, Bessent maintained that the U.S. financial stance under Trump ensures strength and global competitiveness.